شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الجولتين الأخيرتين بدورى المحترفين 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل آخر جولتين بدورى المحترفين بحيث تقام فعاليات الجولة الـ37 يوم السبت المقبل بدلاً من غدٍ الثلاثاء، في الوقت الذى تقام فيه فعاليات الجولة الـ38 يوم السبت بعد القادم بدلاً من الثلاثاء بعد المقبل.

يأتي ذلك لرغبة اتحاد الكرة فى إراحة الفرق خاصة أنهم خاضوا أطول دورى في تاريخ الكرة المصرية وهو ما أدى لوجود عدد من الإصابات بين اللاعبين .

من ناحية أخرى حسم فريقا وادى دجلة والمقاولون العرب صعودهما إلى الدورى الممتاز، بعدما تعادل الأول مع المنصورة سلبيا، وفاز الثانى على السكة الحديد بثنائية نظيفة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من دورى المحترفين.

ورفع فريق وادى دجلة رصيده إلى 75 نقطة فى المركز الثانى فى ترتيب دورى المحترفين، فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 77 نقطة فى صدارة الترتيب، بينما رفع المنصورة رصيده إلى 39 نقطة، وبقى السكة الحديد عند 53 نقطة.

وفى مباراة أخرى، اكتسح فريق أبو قير للأسمدة نظيره منتخب السويس بثلاثة نظيفة ليواصل الحفاظ على المركز الثالث برصيد 70 نقطة، فيما بقى منتخب السويس 29 نقطة.

وواصل كهرباء الإسماعيلية الضغط على أبو قير للأسمدة بعد الفوز بلدية المحلة بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 68 فى المركز الرابع، فيما توقف رصيد بلدية المحلة عند 45 نقطة.



جدول دورى المحترفين











