شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حسين لبيب سدد 6 ملايين و522 ألف دولار مديونيات منذ توليه رئاسة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سدد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، منذ توليه المسئولية يوم 23 أكتوبر 2023، مبالغ ضخمة للمدربين واللاعبين السابقين وبعض الأندية، لحل العديد من القضايا التي كانت ضد النادي، آخرها دفع قيمة غرامة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، والتي تُقدّر بمليون يورو، وقبلها سداد غرامة المغربي خالد بوطيب، التي تلقى النادي اليوم إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع القيد بشأنها، بعد انتهاء قضية اللاعب المغربي بشكل نهائي عقب سداد مستحقاته بالكامل.

وجاءت المستحقات التي سددها الزمالك للأندية والمدربين واللاعبين السابقين على النحو التالي:

مليون و517 ألفًا و800 دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

512 ألفًا و390 دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، والخاصة بصفقة البنيني سامسون أكينيولا.

24 ألفًا و364 دولار لنادي ليون 36 النيجيري عبارة عن حق الرعاية في البنيني سامسون أكينيولا.

83 ألفا و455 دولارا مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

340 ألفا و130 دولارا عبارة عن مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج.

2 مليون و819 ألف دولار عبارة عن مستحقات المغربي خالد بوطيب.

46 ألفا و398 دولارا للمغربي أحمد بلحاج.

68 ألف دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مليون و141 ألف و280 دولار عبارة عن مستحقات للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الكرة.

ووصل إجمالي ما سدده مجلس الإدارة من غرامات للأندية واللاعبين والمدربين السابقين حوالي 6 ملايين و522 ألف و913 دولار.