شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستضيف بطولة التحدي المفتوحة للجوجيتسو في يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الاتحاد المصري للجوجيتسو، لتنظيم واحدة من أبرز فعاليات الجوجيتسو والجرابلينج في مصر، والتي تستضيفها محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو المقبل، على مدار ثلاثة أيام مكثفة من المنافسات والتطوير الفني.

وتتضمن الفعاليات في اليوم الأول: دورة التحكيم الأساسية الثالثة، لتأهيل كوادر جديدة في مجال التحكيم، يعقبها اختبارات الترقية للأحزمة من الأبيض حتى الأسود، لتقييم وتطوير مستويات اللاعبين.

ويشهد اليوم الثاني، انطلاق دورة المدربين الثانية للجوجيتسو والجرابلينج، والتي تشمل محاضرات فنية ونظرية تهدف إلى رفع كفاءة المدربين وصقل مهاراتهم، حيث يتضمن البرنامج محاور متنوعة تشمل أسس التدريب البدني، مبادئ التخطيط، والجوانب النفسية للاعبين، تقنيات الجوجيتسو المتقدمة، وأساليب التعامل مع الفئات السنية المختلفة، ويحاضر فيها نخبة من الخبراء والمدربين المعتمدين دوليًا، في إطار توجه الاتحاد لتطبيق أحدث النظم التدريبية وتوحيد منهجية العمل الفني على مستوى الجمهورية.

وتُختتم الفعاليات في اليوم الثالث بـ بطولة التحدي المفتوحة CRC3، والتي تُقام بنظام المباراة الواحدة لتحديد المركزين الأول والثاني في مختلف الفئات الوزنية وجميع الأعمار السنية، ومن المقرر أن يُمنح الفائز بالمركز الأول ميدالية ذهبية، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على ميدالية فضية، بالإضافة إلى شهادات رسمية للمراكز في جميع الأوزان لفئتي البنين والبنات، والتي تشمل:

تحت: 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – 75 – 80 – 85 – 90 – 95 – 100 – فوق 100 كجم.

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الاتحاد المصري للجوجيتسو، على نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على تأهيل وتطوير الكوادر الفنية والإدارية بما يواكب أحدث المعايير الدولية.