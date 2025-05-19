شكرا لقرائتكم خبر عن فرح الشاذلي حارسة سيدات يد الأهلي تجري جراحة ناجحة بالرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

أجرت فرح الشاذلي حارسة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي جراحة ناجحة بالرباط الصليبي بعد إصابتها مؤخرًا في السوبر الأفريقي.

وعقب انتهاء المباراة التي حصلت خلالها فرح الشاذلي علي لقب أفضل لاعبة في المباراة خضعت لأشعة أثبتت إصابتها بالرباط الصليبى.

وشهدت المباراة مشاركة منة السيد بدلاً منها، ولكنها تعرضت للطرد بسبب الاصطدام بلاعبة فريق تونس في هجمة مرتدة ليضطر محمد عادل المدير الفني للفريق الدفع بنصرة عيد في حراسة المرمى مؤقتا وهي ليست حارسة في الأساس علي صعيد كرة اليد، قبل أن تعود فرح الشاذلي وتتحامل على نفسها، وتنجح في وصول الأهلي إلي نهائي السوبر.

وحرصت فرح الشاذلي حارسة مرمي فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي مؤازرة فريها في نهائي السوبر الأفريقي لليد أمام بترو أتليتكو الأنجولي بالرغم من إصابتها بالرباط الصليبي.