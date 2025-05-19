شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل اجتماعه مع الأندية إلى 2 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، أنه في ضوء الاجتماع الذي عُقد بين رئيس رابطة أندية القسم الأول وممثلي الأندية، وما أسفر عنه من قرارات، سيتم تأجيل الاجتماع المزمع انعقاده بين الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم يوم 20 مايو إلى يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بحضور الاندية ومجلس ادارة الرابطة.

ويُعقد هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالموسم الرياضى الجديد، وعلى رأسها:

• مشروع لائحة القيد للموسم الجديد

• منظومة تراخيص الأندية

• التصور المقترح لمسابقات قطاعات الناشئين والشباب