شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يخضع لجلسة استماع أمام المحكمة الرياضية فى قضية المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع اليوم الإثنين، رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لجلسة استماع أمام المحكمة الرياضية "كاس" لتقديم دفوعه فى قضية التلاعب فى عينة تحليل المنشطات.

وعقد رمضان صبحى الجلسة أمام المحكمة الرياضية عن طريق الفيديو كونفرانس، فى حضور طاقم الدفاع الخاص به، وتعد تلك الجلسة هى الأولى التى يخضع لها اللاعب أمام المحكمة الرياضية.

وينتظر لاعب بيراميدز حكم المحكمة الرياضية فيما نسب إليه بوجود تلاعب فى إحدى عينات تحليل المنشطات، حيث ستصدر المحكمة حكمها بعدما استمعت لأقوال اللاعب ومحاميه.

ويخوض رمضان صبحى، المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد تعرضه لإصابة بجزع فى الأنكل، أدى لغياب اللاعب عن فريقه منذ مواجهة البنك الأهلى فى الدورى.

ومن المنتظر أن يكون رمضان صبحى جاهزًا للمشاركة مع بيراميدز من الناحية الطبية فى مواجهة صنداونز بذهاب دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى ستقام بجنوب أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب يوم 24 مايو فى ملعب لوفتس فيرسفيلد الساعة 4 مساء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو في ملعب الدفاع الجوي الساعة 7 مساء.