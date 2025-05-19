شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على يتقدم باستقالته من رئاسة النادي المصرى لظروف صحية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدى باستقالته من رئاسة النادي وذلك لظروفه الصحية التى تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي وفق ما أكد عليه فى بيان استقالته التى تقدم بها إلى اللواء محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد.

من جانبه أكد محافظ بورسعيد تقديره البالغ لكامل أبو على بالنظر إلى مسيرته وعطائه الكبير في إدارته للمنظومة الرياضية في النادي المصري والذي يعد واحدًا من أهم الأندية الجماهيرية المصرية.

وطبقًا للقواعد القانونية يتم استمرار المجلس حتى أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع بشكل عاجل مع مجلس ادارة النادي المصري والمحافظ والجهة الإدارية المختصة للمحافظة وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي وإكمال مسيرته ودعمه.