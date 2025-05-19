شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، تأجيل الاجتماع الذي كان مقرر عقده غدًا الثلاثاء 20 من مايو، مع أندية الدوري المصري لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالموسم الرياضي الجديد.

وقال اتحاد الكرة في بيان له: «في ضوء الاجتماع الذي عُقد بين رئيس رابطة أندية القسم الأول وممثلي الأندية، وما أسفر عنه من قرارات، تقرر تأجيل الاجتماع المزمع انعقاده بين الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم يوم 20 مايو إلى يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بحضور الأندية ومجلس إدارة الرابطة».

أضاف: «ويُعقد هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالموسم الرياضى الجديد والمواسم القادمة، وعلى رأسها، لائحة قواعد القيد للموسم الجديد، ومنظومة تراخيص الأندية، والتصور المقترح لمسابقات قطاعات الناشئين والشباب».