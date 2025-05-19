شكرا لقرائتكم خبر عن «شوية تحفيل إيه المشكلة».. تعليق مفاجئ من لميس الحديدي على إعلان الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الإعلان الخاص بالنادي الأهلي مع إحدى شركات الاتصالات في مصر، والذي آثار الجدل خلال الساعات الماضية فور بثه.

وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها على منصة «إكس»: «على فكرة الإعلان تحفه.. مش بس عشان أنا أهلاوية لكن تسويقيا كمان استهداف شباب المدارس، موضوع آخر دقيقة، لون التيشيرت، الإخراج، لحن الأغنية الرنانة، الكلمات وطبعا creative team خلف الفكرة متميز جدا.. كله رائع».

أتمت: «شويه (تحفيل) إيه المشكلة يعني خلي روحكم رياضية».

وكان الإعلان الخاص بالنادي الأهلي مع إحدى شركات الاتصالات تسبب في حالة من الجدل على الساحة الرياضية، بعد بثه عقب فوز الأهلي أول أمس على نظيره البنك الأهلي.

إذ انتابت حالة من الغضب لدى مسؤولي الزمالك عقب بث إعلان المارد الأحمر مع إحدى شركات الاتصالات بسبب احتوائه على مشهد اعتبره الأبيض مسيئًا له.

وظهر أحد الأشخاص في حالة هستيرية وهو يُسحب نحو سيارة إسعاف، في سياق اعتبره البعض تجسيدًا غير مباشر لمشجع زملكاوي، وهو ما أثار غضب مسؤولي وجماهير الزمالك على حد سواء.