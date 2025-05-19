شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. كامل أبوعلي يستقيل من رئاسة المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم كامل أبوعلي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، باستقالته من رئاسة النادي البورسعيدي، وذلك لظروفه الصحية التي تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي وفق ما أكد عليه في بيان استقالته التي تقدم بها إلى اللواء محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد تقديره البالغ لـ كامل أبوعلي، بالنظر إلى مسيرته وعطائه الكبير في إدارته للمنظومة الرياضية في النادي المصري والذي يعد واحد من أهم الأندية الجماهيرية المصرية.

وطبقًا للقواعد القانونية يتم استمرار المجلس حتى أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع بشكل عاجل مع مجلس إدارة النادي المصري وكذلك الجهة الإدارية المختصة للمحافظة وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي وإكمال مسيرته ودعمه.