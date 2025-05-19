شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل لربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، بعد فوزه على منتدي وداد سمارة بنتيجة 34- 18، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً قويًا خلال أحداث اللقاء، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 21- 9، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 34- 18 .

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: «حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، محمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، ماركو ماركيس مدرباً لحراس المرمى، أشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، أحمد خشبة مديرا إداريا».