شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: وافقنا على تأجيل مباراة بيراميدز لكن رابطة الأندية رفضت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن جودة الكرة المصرية تحتاج إلى العديد من الجهود لتطويرها مثل الملاعب والحضور الجماهيري.

وقال البطاوي في تصريحات عبر راديو ميجا إف إم: «تحدثنا عن العديد من المشاكل التي نعاني منها في الكرة المصرية وبطولة الدوري، مثل ملاعب كرة القدم، فكام ملعب من الملاعب المتواجدة تصلح للعب كرة القدم، وايضا التصوير والأخراج التلفزيونية، وصبية الملاعب الصغيرة، وجودة المنتج تحتاج إلى تغيير والحضور الجماهيري».

وتابع: «فكرنا في موضوع الحضور الجماهيري عند الصعود إلى الدوري الممتاز في اللعب على استاد السويس بسبب التواجد الجماهيري هناك، ولما أتكلمنا إمبارح في موضوع الغاء الهبوط اتكلمنا في نقاط كبيرة عشان يكون الكل عارف يستفيد ليس فقط الأندية الجماهيرية، إنما أندية الشركات أيضا، ومثلا تحدثنا إزاي الناس تحب كرة النادي دا، جمهور الكرة يحب كرة سيراميكا كليوباترا فهدفنا أن الجميع يحب كرة جميع الفرق».

وواصل: «جودة المنتج الكروي المصري تحتاج إلى كثير من الجهود، ونادي سيراميكا كليوباترا كان من المؤيدين لزيادة عدد الأجانب ولم يكن لدينا مانع في زيادة عدد الأجانب مع النادي الأهلي، ويشارك فقط خمس أجانب في المباراة واستبعاد أجنبي وحيد ولكن للاسف تم رفض المقترح وبعض الأندية رفضت لزيادة عدد الأجانب بسبب الأعباء المالية، وهذه ليس أزمة فاللاعب المصري أصبح أغلى من الأجنبي، شراء لاعب أجنبي في الوقت الحالي أصبح أقل تكلفة من اللاعب المصري.

وأكمل: «نسير بخط ثابتة في سيراميكا كليوباترا ونمتلك جهاز فني قوي بقيادة على ماهر ولم يصادفنا الحظ في عديد من المباريات ولكن كنا نحتاج إلى التوفيق ونعمل ونحن في طور البناء كل موسم نقدم الأفضل من المواسم السابق ونطمح في الوصول إلى نهائي كأس عاصمة مصر والحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي مع ما تبقى من المباريات المتبقية في الدوري».

وأختتم البطاوي: تم طرح موضوع تأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا من قبل رابطة الأندية واقترحنا أن نقف مع بيراميدز في نهائي إفريقيا ولم يكن هناك أي أزمة من تأجيل مباراة بيراميدز ولكن الظروف والتشابك أدت إلى رفض القرار من قبل الرابطة، لا حديث يعلو عن الهبوط ولا يوجد أي أحاديث حول زلاكا أو قندوسي، وهدفنا انهاء مسابقة الدوري والتتويج بكأس عاصمة مصر وبعدها نرى ما سيحدث».