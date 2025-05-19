شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يوجه صدمة لنجم مانشستر سيتي قبل مباراة بورنموث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، صدمة لنجم الفريق السماوي، قبل مباراة بورنموث القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.

رفض جوارديولا التأكيد على مشاركة النجم البلجيكي كيفين دي بروين، في مباراة مانشستر سيتي ضد وبرتموث القادمة.

واصفًا بأن الأهم هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2025-26، وليس مشاركة دي بروين.

الجدير بالذكر أن يستضيف ملعب «الاتحاد» معقل رفقاء عمر مرموش مباراة مان سيتي ضد بورنموث ضمن منافسات الجولة رقم 37، من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.

بينما تُعد مباراة الغد هي الأخيرة للاعب دي بروين على ملعب مانشستر سيتي، وبالتحديد بعدما أعلن النجم البلجيكي رحيله عن الستيزنز في نهاية الموسم الجاري.