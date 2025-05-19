شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: سنحل أزمة إيقاف القيد بعد البقاء في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محسن عبدالمسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن قرارات رابطة الأندية أرضت الإسماعيلي وجهوره، ولا بد أن يكون حل لموضوع الاستثمار للاندية من قبل مؤسسات الدولة، لأن الموضوع صعب.

واضاف عبدالمسيح في تصريحاته عبر راديو ميجا إف إم: الكرة الآن أصبحت تحكمها الماديات واللي معاه فلوس بيعمل اللي هو عايزه وفي الإسماعيلي كان هناك استثمار في قطاع الناشئين والبراعم ولكن وفقا لقواعد معينة تحت إدارة النادي الإسماعيلي، هناك صلاحيات معينة تكون من حقه ولكن النادي له الحق في اتخاذ القرارات في معظم الأوقات.

وواصل: خطوة الاستثمار في الأندية الشعبية تأخرت كثيرا، فمثلا الاتحاد لولا تواجد محمد مصيلحي، وأيضا المصري لولا تواجد كامل أبوعلى كانوا هيبقوا في حتة تانية، وأيضا بأطالب بمحاسبة رئيس مجلس الإدارة حال اتخاذ قرارات خاطئة، فالإسماعيلي نقف مكتوفي الأيدي أمام أخطاء المجالس السابقة بسبب كثرة المديونيات.

وأكمل: جميع الأندية وافقت على إلغاء الهبوط ولا يوجد نادي رفض إلغاء الهبوط، وبعض الأندية امتنعت عن التصويت بسبب الخوف من شكل الدوري الممتاز في الموسم المقبل، ولكن مش من إلغاء الهبوط وكل الأندية نادت بالغاء الهبوط.

وواصل: الأهلي طالب بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين ولكن الأغلبية رفضت زيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين بسبب الموارد المالية، والجميع وافق على عدم زيادة عدد اللاعبين الأجانب، وعقدنا اجتماع بين أعضاء الإسماعيلي من أجل بداية صفحة جديدة وأولها العمل على حل أزمة إيقاف القيد وتكوين فريق جديد يليق بنادي الإسماعيلي، ونعد الجماهير ببداية أزمة إيقاف القيد وحال عدم النجاح في ذلك سأتقدم باستقالتي أول واحد، والجمهور هما الداعم الأول لنا وهذه أخر موسم معاناة لنا.