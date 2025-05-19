شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك سبب فشل المفاوضات مع عبدالله السعيد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر، عن قيام هاني شكري، عضو مجلس الزمالك، بالحديث مع وكيل عبدالله السعيد لتغيير الاتفاقات الخاصة بتجديد عقد اللاعب رغم اتفاقه مع عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط على كافة التفاصيل.

وتغيب عبدالله السعيد عن معسكر الزمالك المُقام في مدينة الإسماعيلية، بسبب عدم الوصول لاتفاق على تجديد عقده، حيث بدأ معسكر الزمالك مساء أمس الأحد، استعدادًا لمباريات الفريق المقبلة في الدوري المصري بالإضافة لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:«هاني شكري عضو مجلس الزمالك تحدث مع وكيل عبدالله السعيد، لطلب تخفيض قيمة عقد اللاعب في الموسم المقبل وتغيير الاتفاقات التي تمت مع عمرو الجنايني».