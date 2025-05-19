شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي بيراميدز (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول، مساء اليوم الإثنين، اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

علمت «المصري اليوم» من مصادرها الخاصة، أن نادي الزمالك يستهدف التعاقد مع عبدالرحمن مجدي وزميله مهند لاشين من بيراميدز في الميركاتو الصيفي المقبل.

الجدير بالذكر أن سبق وتلقى نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، برفع عقوبة إيقاف القيد بخصوص قضية مستحقات المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق.

يأتي ذلك بعدما قام مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 983 ألف يورو، قيمة المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب، خلال الأيام الماضية.

بينما يُكثف نادي الزمالك مجهوداته من أجل إبرام صفقات جديدة وقوية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.