شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم الاثنين، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري السوبر لكرة السلة 2025، مع مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في القمة المرتقبة، وبالتحديد من قبل عشاق ألعاب الصالات داخل الوطن العربي، وبالأخص محبو المارد الأحمر والفارس الأبيض.

من خلال السطور التالية، نقدم لكم بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة 2025، نظرًا لأهمية وقوة الموقعة المثيرة بين العملاقين.

يبدأ بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم الإثنين، في نصف نهائي دوري سوبر السلة من خلال الفيديو التالي، مع انطلاق أحداث الموقعة مباشرة ولحظة بلحظة من هنا.

البداية

نهاية الربع الأول لصالح نادي الزمالك بفارق 4 نقاط، ليأتي بنتيجة 15-11

بداية الربع الثاني

يتجهز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة ومصيرية أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري السوبر لكرة السلة 2025.

كما يأمل أبناء الشياطين الحُمر في تعويض خسارة لقب كأس مصر لكرة السلة بالموسم الجاري، أمام فريق الاتحاد السكندري.

وأقيمت منافسات الدور نصف النهائي من دوري سوبر السلة 2025، بمشاركة 4 فرق، وهم: (الأهلي- الزمالك- الاتحاد السكندري- سبورتنج).

بينما يُقام الدور نصف النهائي بنظام سلسلة «Best Of 5»، وكان الاتحاد المصري لكرة السلة، قد أعلن الموافقة على حضور 2000 مشجع في المنافسات.

الجدير بالذكرل أن لعب الأهلي ضد هليوبوليس، والزمالك ضد المصرية للاتصالات، والاتحاد السكندري ضد سموحة، وسبورتنج ضد الجزيرة، في ربع نهائي المسابقة.

وعبر الأهلي على حساب هليوبوليس، والزمالك على حساب المصرية للاتصالات، والاتحاد السكندري على حساب سموحة، وسبورتنج على حساب الجزيرة.

فيما كلف الاتحاد المصري لكرة السلة مهمة إدارة مباراة الأهلي ضد الزمالك لطاقم تحكيم مُكون من، فينتسيسلاف فيليكوف- بلغاريا، ميشال بروك- بولندا، جينتاراس ماسيوليس- لاتفيا.

جاء ذلك بالتنسيق مع لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة السلة والتي يتولى أحمد الشرقاوى، مشرف مجلس الإدارة على اللجنة، فيما يتولى هشام الحريرى، الإشراف العام على اللجنة.

وتمكن نادي الزمالك من حسم المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة 72-70، بينما عدل النادي الأهلي الكفة في اللقاء السابق بنتيجة 69-52، ثم انتصر المارد الأحمر في المباراة السابقة بنتيجة 78-52.

أما في مباريات نصف النهائي الثاني، من بطولة دوري السوبر المصري لكرة السلة 2025، يتقدم نادي الاتحاد السكندري 2-1، على منافسه سبورتنج.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة

من المنتظر أن ينطلق موعد مباراة الأهلي والزمالك في كرة السلة اليوم الإثنين، الموافق 19 من شهر مايو الجاري، وبخاصة في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في السلة اليوم الإثنين، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

وتستضيف صالة «برج العرب الرئيسية» في مدينة الإسكندرية، مباراة الأهلي ضد الزمالك ضمن منافسات المواجهة الرابعة، من سلسلة مباريات دوري السوبر المصري لكرة السلة 2025.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في كرة السلة اليوم؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في كرة السلة اليوم الإثنين، من خلال قناة الاتحاد المصري لكرة السلة عبر «يوتيوب».

جدول مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي السوبر لكرة السلة

1- المباراة الرابعة: اليوم الإثنين، والموافق 19 مايو: في تمام الساعة السادسة مساءً.

2- المباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، يوم الثلاثاء، والموافق 20 مايو: في تمام الساعة التاسعة مساءً.