شكرا لقرائتكم خبر عن «ظريف ودمه خفيف».. مدرب المنتخب السابق ينتقد حذف إعلان الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق، على الإعلان الخاص بالنادي الأهلي مع إحدى شركات الاتصالات والذي آثار الجدل خلال الساعات الماضية.

وكتب محمود فايز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حالا لسه متفرج على الإعلان الجدلي».

أضاف: «أقسم بالله العظيم أول لحظة ما خدت بالي أصلًا من عربية الإسعاف صاحبة المشكله».

وتابع:«موضوع الولد المجنون (أحمد كمال) هو يوتيوبر (بتاع أفلام) وأصلًا أهلاوي متعصب.. شاب ظريف ودمه خفيف.. هو نفسه بيغني.. بيقول الأهلي حالة… فهمتها إنه مجنون بحب الأهلي زي ما أنا بشوف فيديوهاته في الحقيقه وردود أفعاله الانفعاليه الظريفه مع ناديه.. وبعد كده في آخر الإعلان أحمد نفسه بيجري تاني وبيغني وبيقول (الأهلي حاله وأحب غيره ده استحاله)».

وواصل: «حالة من الجنون بحب ناديه.. ده اللي فهمته والله من أول وهلة».

وأكمل: «بس الشركة نفسها ضربت كرسي في الكلوب بازالة الإعلان من على كل المنصات.. كاد المريب أن يقول خذوني… رغم إن الإعلان فعلًا لذيذ وكلماته حلوه.. بعيدًا عن اللقطة الجدلية.. احترامنا مطلق لنادي الزمالك وجمهوره ومفيش فيه جدال ولا شك».

وكان الإعلان الخاص بالنادي الأهلي مع إحدى شركات الاتصالات تسبب في حالة من الجدل على الساحة الرياضية، بعد بثه عقب فوز الأهلي أول أمس على نظيره البنك الأهلي.

إذ انتابت حالة من الغضب لدى مسؤولي الزمالك عقب بث إعلان المارد الأحمر مع إحدى شركات الاتصالات بسبب احتوائه على مشهد اعتبره الأبيض مسيئًا له.

وظهر أحد الأشخاص في حالة هستيرية وهو يُسحب نحو سيارة إسعاف، في سياق اعتبره البعض تجسيدًا غير مباشر لمشجع زملكاوي، وهو ما أثار غضب مسؤولي وجماهير الزمالك على حد سواء.