شكرا لقرائتكم خبر عن عرض قطري لنجم الأهلي والنادي يرفض رحيله.. أحمد حسن يكشف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر عن تلقى مروان عطية، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي عرضًا قطريًا خلال القترة الماضية.

وسبق وعلمت «المصري اليوم» أن الأهلي جدد عقد مروان عطية لمدة موسمين، وبالتالي ينتهي يرتبط اللاعب بعقد حتي 2029، كما قام النادي بتعديل المقابل المالي في عقد مروان عطية، بداية من الموسم الجاري، ليصبح 13 مليون جنيه بدلًا من 6 ملايين.

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وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:«مروان عطية تلقى عرضًا قطريًا مغريًا ولكن الأهلي رفض رحيل اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية ووعده بتعويضه ماديًا من خلال الحملات الإعلانية».