شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تعديل موعد مباراتي الإنتر ونابولي بالجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة أندية الدوري الإيطالي تعديل موعد مباراتي إنتر ميلان ونابولي في الجولة الأخيرة من الكالتشيو الموسم الجاري 2024- 2025

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم والذي تفصل نقطة واحدة فقط بين نابولي المتصدر وإنتر الوصيف قبل الجولة الأخيرة.

تعديل موعد مباراتي الإنتر ونابولي بالجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تلعب جميع مباريات الجولة الأخيرة، من الدوري الإيطالي، يومي السبت والأحد، 24 و25 المقلبين، فيما ستقام مباراتي الإنتر ونابولي يوم الجمعة المقبل، 23 مايو الجاري، في توقيت واحد.

وأكدت رابطة الأندية الإيطالية أن ستقام مباراة إنتر ميلان أمام كالياري على ملعب «جوزيبي سينيجاليا»، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

فيما يتقام مباراة نابولي ضد كالياري على ملعب «دييجو مارادونا» يوم الجمعة المقبل في نفس توقيت مباراة الإنتر وكومو.