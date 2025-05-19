شكرا لقرائتكم خبر عن ريفيرو يعقد جلسة خاصة مع عماد النحاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعماد النحاس القائم بأعمال المدير الفنى حاليًا، جلسة خاصة عقب إنتهاء مباراة الفريق مع فاركو المقررة 28 مايو الجاري في الجولة التاسعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وذلك لاطلاع المدرب الإسباني على الأمور الفنية للفريق، وأبرز المشاكل التي واجهت النحاس، خلال فترة تولية المسؤولية بشكل مؤقت عقب رحيل مارسيل كولر، وغيرها من الأمور المتعلقة بالفريق والاتفاق على برنامج الإعداد الذي يسبق مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية التي ستقام في أمريكا خلال يونيو المقبل .

وكانت إدارة الأهلي قد أجلت الإعلان عن تولي ريفيرو، المسؤولية بداعي الحفاظ على حالة الاستقرار داخل الفريق خصوصا بعدما تمكن النحاس، من تجاوز الفترة الصعبة التي أعقبت توديع الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتصدره الدورى بعد 5 إختبارات تمكن النحاس من عبورها ليقبض على القمة وبات الفريق قريبا من التتويج بالدوري.

واستقر الرأي على تواجد النحاس كمدرب عام في التشكيل الجديد للجهاز الفني وذلك بعد نجاحه في مهمة قيادة الفريق حيث قاد الأهلي للفوز في خمس مباريات مُتنتالية على حساب بتروجت 3-2، وحرس الحدود 5-0، والمصري 4-2 وسيراميكا 1-0، والبنك الأهلي 2-1 .

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو في ختام مشواره بالدوري في مباراة حاسمة يسعى الأحمر لعبورها لحسم الدوري، ويركز النحاس خلال تحضيراتة للمباراة على علاج الأخطاء التي ظهرت على أداء الفريق مؤخرا لتجنب تكرارها بجانب دراسة المنافس جيدا لوضع الخطة المناسبة للمباراة .