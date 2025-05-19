شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الكرة الذهبية 2025 بعد موعد الإعلان الرسمي للحفل.. مركز محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتصدر ترتيب الكرة الذهبية 2025، مواقع البحث، بعدما أعلن الموقع الرسمي لمجلة «فرانس فوتبول» موعد حفل «البالون دور »، حيث يستضيف مسرح «دو شاتليه» في فرنسا فعاليات الحفل العالمي.

ومن المقرر أن يقام بيان حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 في 22 سبتمبر القادم، حيث ستكون جميع الجوائز التي كانت مخصصة للرجال فقط متاحة الآن للسيدات (أفضل حارس مرمى، أفضل لاعب شاب، أفضل هداف).

عوامل تصنيف ترتيب الكرة الذهبية 2025

- الأهداف المسجلة

- صناعة الأهداف

- شباك نظيفة (إذا لاعب ذات قدرات دفاعية)

- الكؤوس التي تم الفوز بها/التنافس عليها

- لحظات كبيرة في موسم 2024/25

- السلوك والروح الرياضية.

ترتيب الكرة الذهبية بعد موعد الإعلان الرسمي للحفل.. مركز محمد صلاح

ووفقًا لموقع «givemesport» أن هناك ترتيب لـ 20 لاعبًا مرشحًا محتملًا لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 بناءً على أدائهم قبل حفل توزيع الجوائز في أكتوبر المقبل.

وتراجع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول إلى المركز الخامس في سباق الكرة الذهبية 2025، الذي يتصدره عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان.

الكرة الذهبية 2023 - صورة أرشيفية



ترتيب سباق الكرة الذهبية 2025

1- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

2- رافينيا (برشلونة)

3- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

4- لامين يامال (برشلونة)

5- محمد صلاح (ليفربول)

6- كيليان مبابي (ريال مدريد)

7- بيدري (برشلونة)

8- دوناروما (باريس سان جيرمان)

9- هاري كين (بايرن ميونخ)

10- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

11- فينيسيوس (ريال مدريد)

12- فيتينا (باريس سان جيرمان)

13- أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)

14- نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

15- ماركوس تورام (إنترميلان)