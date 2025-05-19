شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الإعلان عن موعد حفل بالون دور 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الموقع الرسمي لمجلة «فرانس فوتبول» موعد حفل الكرة الذهبية «البالون دور 2025»، حيث يستضيف مسرح «دو شاتليه» في فرنسا فعاليات الحفل العالمي.

وأكد بيان المجلة أن نسخة 2025 في 22 سبتمبر القادم، وقال البيان إن حفل توزيع الجوائز لعام 2025 يتميز بالمساواة في توزيع الجوائز، حيث ستكون جميع الجوائز التي كانت مخصصة للرجال فقط متاحة الآن للسيدات (أفضل حارس مرمى، أفضل لاعب شاب، أفضل هداف).

وحصد الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في العالم بالنسخة الماضية، بعد منافسة شرسة مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وشدد البيان على: «يأخذ الناخبون لجائزة الكرة الذهبية ثلاثة. أولًا، الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة، ثانيًا، الجانب الجماعي والجوائز التي حصلنا عليها، وأخيرا، اللعب العادل».