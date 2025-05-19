شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشارك في ختام البطولة الأفريقية للشطرنج بمواجهة أحد الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا باللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، هنأه خلاله على التنظيم المتميز للبطولة الإفريقية للشطرنج للرجال والسيدات، والتي تستضيفها القاهرة بمشاركة 17 دولة إفريقية.

وأكد أشرف صبحي، خلال الاتصال، حرصه على حضور حفل ختام البطولة مساء غدا الثلاثاء، ومشاركته في مباراة شطرنج مع أحد أبطال القارة، تعبيرًا عن دعمه للبطولة وتقديره للرياضة.

وأشار الوزير إلى أن استضافة مصر للبطولة تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للبطولات والأحداث الرياضية الكبرى، مؤكدًا أن النجاحات التنظيمية المستمرة تعزز من ثقة الاتحادات الدولية في قدرة الدولة المصرية على استضافة المحافل القارية والعالمية.

ودعا وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج إلى الاستمرار في نشر اللعبة، خصوصًا بين طلاب المدارس، ضمن مشروع “شطرنج المدارس”، لما لها من تأثير إيجابي في تعزيز مهارات التفكير والتحليل لدى النشء والشباب.

جدير بالذكر أن البطولة الإفريقية للشطرنج للرجال والسيدات المؤهلة لكأس العالم تشهد مشاركة منتخبات من 17 دولة، من بينها: الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، كوت ديفوار، الكاميرون، كينيا، مدغشقر، موريشيوس، جنوب أفريقيا، السنغال، الصومال، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

ويشارك في البطولة من مصر 10 لاعبين (5 رجال و5 سيدات) ضمن القائمة الأساسية، وهم: باسم أمين، أحمد عدلي، أدهم فوزي، ديڤيد جورج، حامد وفا، شروق وفا، شاهندة وفا، جوي روماني، جنى محمد زكي، ديمة علاء، بالإضافة إلى نحو 25 لاعبًا مصريًا يشاركون في المنافسات الفردية.