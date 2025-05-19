مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نصف نهائي دوري سوبر السلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نوفر فرصة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نصف نهائي دوري سوبر السلة، باللقاء الرابع الذي يجمع بين الفريقين، خلال فعاليات الموسم الجاري 2024/2025.

تقام فعاليات الدور نصف النهائي بنظام «Best of 5»، ولعب الأهلي ضد الزمالك 3 مباريات في السلسلة، حقق الفارس الأبيض الفوز في لقاء، وانتصر الأحمر في مواجهتين، ليلعب الفريقين مساء اليوم، المباراة الرابعة.

وخسر الأهلي أمام الزمالك في أولى مباريات الدور نصف النهائي بنتيجة 72-70، قبل أن يحقق الانتصار في المباراة الثانية بنتيجة 69-52، وفي الثالثة بنتيجة 78-52.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة بث مباشر

وحال تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، سيضمن تأهله للدور النهائي، منتظرا المتأهل من الاتحاد السكندري وسبورتينج، أما حال خسارة الأحمر أمام الزمالك، سيتم اللجوء لمباراة فاصلة بين الفريقين، يوم الثلاثاء 20 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة مباشر لـ مباراة الأهلي ضد الزمالك في رابع لقاءات نصف نهائي دوري سوبر السلة

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في رابع لقاءات نصف نهائي دوري سوبر السلة بث مباشر عبر شاشة أون تايم سبورت 2، وقناة الاتحاد المصري لكرة السلة على «يوتيوب».

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة

سيكون موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة، عند تمام السادسة مساءً.

واعتمد الاتحاد المصري لكرة السلة، قرار لجنة المسابقات برئاسة محمد فتحي، بتوقيع عقوبات على جماهير النادي الأهلي على خلفية أحداث ثالث مواجهات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة أمام نادي الزمالك.

وأكد تقرير مراقب المباراة، أن جماهير النادي الأهلي خرجت عن الروح الرياضية خلال أحداث المباراة الثالثة من سلسلة نصف نهائي الدوري.

وقرر الاتحاد المصري للسلة، تغريم النادي الأهلي، بـ20 ألف جنيه، مع تغليظ العقوبة وتوقيع عقوبات رادعة في حالة تكرار مثل هذه الأحداث، والتنسيق مع شركة تذكرتي بمنع الجماهير التي حضرت المباراة من حضور فعاليات اتحاد كرة السلة لمدّة شهرين.