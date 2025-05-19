شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تختتم اليوم الإثنين مباريات مرحلة المجموعات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، المقامة بالنادي الأهلي، وسيكون أبرزها مواجهة رجال الأهلي أمام فانز الكاميروني، والتي يسعى خلالها الأهلي بقوة لتحقيق الفوز من أجل حسم صدارة المجموعة الثانية، بعدما حسم سلفًا تأهله للدور ربع النهائي.

وتقام اليوم 4 مباريات في منافسات الرجال على النحو التالي:

الزمالك أمام وداد سمارة المغربي (٤ عصرًا- صالة الأهلي)

منتدى درب السلطان المغربي أمام فاب الكاميروني (٥ مساءً- صالة اتحاد الشرطة)

الترجي التونسي أمام رد ستار الإيفواري (٦ مساءً- صالة الأهلي)

الأهلي أمام فانز الكاميروني (٨ مساءً- صالة الأهلي)

وتقام مباراتين في منافسات السيدات على النحو التالي:

أوتوهو الكونغولي أمام الجمعية الرياضية النسائية التونسي (١ ظهرًا- صالة اتحاد الشرطة).

فاب الكاميروني أمام البنك الأهلي (٣ عصرًا- صالة اتحاد الشرطة).

ونجح رجال يد الأهلي أمس الأحد في الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 25- 23، فيما نجح فريق السيدات بالنادي في الفوز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 25- 22، ليختتم مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الثانية.