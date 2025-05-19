شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر أفضل لاعب فى مباراة الزمالك و وداد سمارة فى الكئوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

حصل أحمد الأحمر لاعب فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على لقب أفضل لاعب فى مباراة فوز فريقه على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 34-18 فى ختام مواجهاته بدور المجموعات ببطولة الكئوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 حتى 23 مايو الجارى.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول الزمالك بالفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20 أمس .

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني.