شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية رمضان صبحى لمواجهة صن داونز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد تعرضه لإصابة بجزع فى الأنكل، أدى لغياب اللاعب عن فريقه منذ مواجهة البنك الأهلى فى الدورى.

ومن المنتظر أن يكون رمضان صبحى جاهزًا للمشاركة مع بيراميدز من الناحية الطبية فى مواجهة صنداونز بذهاب دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى ستقام بجنوب أفريقيا.

وتتضاءل فرص لحاق مصطفى فتحي، بمواجهة فريقه أمام صنداونز، حيث يعانى اللاعب من شد في العضلة الأمامية تعرض لها قبل مواجهة البنك الأهلى فى الدورى، ويواصل اللاعب حاليًا الخضوع لبرنامج تأهيلى على أمل تجهيزه لمواجهة العودة أمام صنداونز فى القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب يوم 24 مايو فى ملعب لوفتس فيرسفيلد الساعة 4 مساء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو في ملعب الدفاع الجوي الساعة 7 مساء.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويدير السوداني محمود إسماعيل مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، ويعاونه كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما رابعا وللفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.

أما مباراة الإياب يتولى إدارتها الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.