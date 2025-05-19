شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

جاء مقترح رابطة الأندية المحترفة بالموافقة مبدئيا على منح استثناء للأهلي بقيد أي عدد من اللاعبين الأجانب خلال المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل، ليمنح قبلة الحياة لعدد من اللاعبين الأجانب المتواجدين في قائمة الفريق الأحمر، ويواجهون حالة من الغموض بشأن مصيرهم في الموسم الجديد.

وسيطر الغموض على مصير عدد من اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي وهم علي معلول ويحيى عطية الله واليو ديانج من المشاركة رفقة الأهلي في كأس العالم للأندية.

علي معلول

كان موقف معلول غير واضح من التواجد في قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية ، ولكن قرار الرابطة سيمنح اللاعب التونسي فرصة لختام مسيرته مع لأهلي بالمشاركة في مونديال الأندية.

ديانج

لم يكن موقف ديانج واضحا من التواجد في قائمة الأهلي بمونديال الأندية بسبب أزمة قائمة اللاعبين الأجانب ولكن قرار الرابطة قد يجعل موقف اللاعب من التواجد في هذا المحفل كبيرة.

يحيى عطية الله

أعاد قرار الرابطة الأمل للمغربي يحيى عطية الله في أن يكون له دور مع الأهلي في مونديال الأندية، والتشبث بفرصة الاستمرار في الجزيرة من خلال تفعيل بنده حال التألق في كأس العالم للأندية.