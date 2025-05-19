شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر الزمالك رسميًا برفع عقوبة إيقاف القيد بعد دفع مستحقات بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي الزمالك اليوم الإثنين، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد بخصوص قضية مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

يأتي ذلك بعدما قام مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 983 ألف يورو، قيمة المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب خلال الأيام الماضية.

وينتظر الزمالك تلقي الإخطار النهائي من "فيفا" بـ رفع عقوبة إيقاف القيد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد قيام النادي اليوم بسداد مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو تقريبًا، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد مطلع الشهر المقبل.