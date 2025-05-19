شكرا لقرائتكم خبر عن فاب الكاميروني يهزم البنك ويواجه الأهلى فى ربع نهائى الكئوس الأفريقية لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى فاب الكاميرونى على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 22 - 19 فى ختام دور المجموعات ببطولة الكئوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى، ليتأهل لمواجهة الأهلى فى ربع النهائى غدًا الثلاثاء.

وحقق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بعدما فاز أمس علي نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 25-22 فى ثالث مواجهاته، بعد الفوز على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 38-21 في ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20.

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 25-14 في نهائي السوبر الأفريقي.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.

وفشل فريق سيدات يد الأهلى في حصد اللقب، على الرغم من موسم شهد تحقيق سلسلة ألقاب السوبر المحلى والدورى وكأس مصر هذا الموسم.