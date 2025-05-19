شكرا لقرائتكم خبر عن ملف تجديد عبد الله السعيد للزمالك يدخل النفق المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ملف تجديد عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، النفق المظلم، بعد الصدام الذى حدث بين الطرفين، وأدى لعدم اتمام تجديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر مطلع أن ملف تجديد عبد الله السعيد أصبح أزمة داخل جدران القلعة البيضاء، خاصة بعد عدم انضمام اللاعب لـ معسكر الفريق المقام حاليًا فى الإسماعيلية وحتى يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا للدورى ونهائى كأس مصر أمام بيراميدز.

تابع المصدر، أن عبد الله السعيد كان توصل لاتفاق حول تجديد تعاقده بعد مفاوضات مع عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بالزمالك، لكن اللاعب فوجئ بتدخل أحد أعضاء مجلس الإدارة ليعرض عليه أرقام أخرى مما أدى لغضب اللاعب.

ولم يحسم الزمالك ملف تجديد عبد الله السعيد رغم اقتراب الموسم من النهاية، ويمتلك اللاعب العديد من العروض المحلية على رأسهم المصرى البورسعيدى وسيراميكا.