شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 3 لقطات قد تكتب تاريخًا لا يُنسى حال تتويج الأهلي بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النادى الأهلى مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدورى، بعد الفوز الصعب على فريق البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف، فى إطار منافسات الجولة السابعة منن مرحلة التنافس على اللقب ببطولة الدورى.

وهناك 3 لقطات كانت حاسمة فى مشوار صدارة الأهلى حتى الآن لبطولة الدورى، أولا هو هدف أحمد رضا فى شباك بيراميدز فى اللحظات الأخيرة لنقذ الأحمر من هزيمة محققة أمام الفريق السماوى، أما اللقطة الثانية هو إنقاذ ياسر إبراهيم مدافع الاهلى مرماه من هدف محقق لسيراميكا من على خط المرمى ليحافظ على تقدم الأحمر على سيراميكا بهدف نظيف ويحافظ على النقاط الثلاثة.

أما اللقطة الثالثة هو هدف وسام أبو على فى شباك البنك الأهلى فى اللحظات الأخيرة ليمنح الأهلى 3 نقاط غالية تحافظ على صدارة ترتيب الدورى، وتمنح الأهلى فرصة تحقيق اللقب حال الحصول على نقطة واحدة أمام فاركو فى الجولة الماضية.

نجح فريق الأهلي فى الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري الممتاز بهدف في الوقت بدل الضائع ضد البنك الأهلي.

وسجل الفلسطيني وسام أبو علي هدف فوز الأهلي 2-1 على البنك الأهلي بالدقيقة 96 من تمريرة سحرية للمدافع ياسر إبراهيم، ليبقي الفريق الأحمر على القمة قبل جولة من النهاية بفارق نقطتين عن بيراميدز.

وحال نجح الأهلي في تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم فإنه يستحق عن جدارة أن يخلد فى التاريخ بـإسم "دوري ياسر إبراهيم" الذى يشتهر بين جماهير ناديه بغناؤه "روحوا ناموا" عقب الاحتفال بالتتويج بالبطولات.