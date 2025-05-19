الامارات | 20 لاعبة في قائمة منتخب سيدات "هوكي الجليد" استعداداً للآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية اختيار 20 لاعبة للمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس آسيا لهوكي الجليد للسيدات 2025، والمقرر بمدينة العين، خلال الفترة من 31 مايو الجاري إلى 6 يونيو المقبل، بمشاركة 6 منتخبات.

ويكثف المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة نظيره الإيراني حامل لقب النسخة الماضية، في الجولة الافتتاحية للبطولة يوم 31 مايو، بخوض معسكر إعداد في مدينة العين من 25 إلى 29 مايو الجاري.

وأكدت قائد المنتخب اللاعبة فاطمة القبيسي أن منتخبنا الوطني يتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج في مواجهة منتخبات قوية على غرار الهند، وإيران، وقيرغيزستان، والفلبين، وماليزيا، وذلك بعد مراحل من الاستعدادات، بدأت في سبتمبر الماضي، ضمن فريق "ستورمز أبوظبي للسيدات" التابع لنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، بواقع 3 إلى 4 تدريبات أسبوعياً.