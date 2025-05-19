الامارات | موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيُقام حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 22 سبتمبر من هذا العام، وسيكون عدد الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساويا للمرة الأولى، وفقا لما أعلنه المنظمون الاثنين.

وأضافت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية التي تقف خلف فكرة الجائزة الفردية الأكثر شهرة في عالم الكرة المستديرة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) جوائز أفضل حارسة مرمى، وأفضل لاعبة شابة، وأفضل هدافة في نادٍ أو منتخب وطني هذا العام، وذلك في حفل سيُقام على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وسيوزع اجمالي 6 جوائز لكل من اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى استحداث جائزة جديدة هي جائزة سقراط للأعمال التي تعزز التضامن، وهي متاحة للرجال أو النساء.

وسيتم الإعلان عن المرشحين للجوائز في أوائل أغسطس المقبل.

وطغت مقاطعة ريال مدريد الإسباني للحفل على توزيع الجوائز العام الماضي بعدما علم النادي الملكي مسبقا بعدم فوز مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب التي كانت من نصيب لاعب خط وسط مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم الإسباني رودري. وأحرزت مواطنة الأخير لاعبة وسط برشلونة أيتانا بونماتي جائزة أفضل لاعبة.