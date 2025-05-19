الامارات | مشهد غريب.. شجار يتسبب بطرد لاعبين من فريق واحد (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 مايو 2025

في مشهد غريب ونادر على ملاعب كرة القدم، دخل لاعبان من الفريق نفسه في حوار ساخن تحول إلى شجار بينهما أسفر لاحقاً عن طرهما من قبل الحكم خلال مباراة إنديبندينتي سانتا مع ديبورتيفو كالي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الكولومبي.

وعلى الرغم من أن فريقهما منتصر في المباراة بهدفين دون مقابل إلا أن اللاعبان هارولد موسكيرا ويلمار فيلاسكار اشتبكا معاً بعد تسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي تأهل فيه الفريق إلى المرحلة النهائية للبطولة، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

والمثير للدهشة أن سبب الخلاف بين اللاعبين كان نتيجة اعتراض قائد الفريق فيلاسكار على طريقة موسكيرا في مشاركة زميلهما مسجل الهدف الثاني في الاحتفال بالهدف عندما انحنى له في لقطة محرجة بحسب وجهة نظر فيلاسكار الذي بدوره دخل في شجار مع موسكيرا وتطور الأمر ليتعرض كل منهما للبطاقة الحمراء.

يأتي المشهد تزامناً مع تقارير صحافية تحدثت عن وجود خلافات عميقة في غرفة ملابس فريق إنديبندينتي سانتا خصوصاً بعد الخروج من المنافسة مبكراً في بطولة كأس ليبرتادوريس القارية.