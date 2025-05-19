الامارات | كيف احتفل ابن رونالدو بأول أهدافه مع منتخب البرتغال (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف نجل كريستيانو جونيور نجل النجم العالمي كريستيانو رونالدو الأنظار بلقطة مؤثرة لدى تسجيله أول أهدافه مع المنتخب البرتغالي الذي انضم له أخيراً، وجاء بمرمى كرواتيا خلال مباراة جمعت المنتخبين، الأحد، ببطولة تحت 15 سنة وتوجت فيها البرتغال باللقب.

وكان لافتاً احتفالية كريستيانو جونيور بالهدف على طريقة والده الشهيرة في الملاعب، إذ أحرز الهدف بثقة عالية واتجه إلى ركن الملعب وقفز عالياً ما أثار إعجاب المراقبين الذين اعتبروا ظهور "رونالدو الإبن" مع المنتخب البرتغالي امتداداً لوالده الذي سحر العالم بفنونه وأرقامه القياسية مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس وأخيراً النصر السعودي الذي يرتدي قميصه حالياً على الرغم من بلوغه 40 عاماً.

يذكر أن كريستيانو جونيور يعتبر أحد اللاعبين الناشئين في صفوف النصر السعودي الذي التحق به منذ تعاقد النادي مع والده في موسم 2022-2023، ويتطلع إلى المضي قدماً في الملاعب لاستنساخ قليل من تاريخ والده في الملاعب.. فهل يتحول كريستيانو جونيور إلى لاعب أسطوري ويحصد جماهيرية والده؟.