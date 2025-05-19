شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الفني منتخبات السباحة: لدينا أمل فى ميداليتين أولمبيتين بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الدكتور محمد الدسوقي المدير الفني للمنتخبات الوطنية للسباحة عن سعادة بذهبية عبد الرحمن سامح لاعب المنتخب الوطني وصاحبة برونزية أولمبياد الشباب خاصة أن تلك هي الذهبية الثانية له في بطولات العالم.

وتوج عبد الرحمن سامح بذهبية بطولة العالم في منافسات 50م فراشة والتي تقام في موناكو ،وتحقيق رقم قياسي جديد 22.8 أجزاء من الثانية ليتغلب علي رقمه السابق 22.9، وذلك ضمن استعدادات اللعب لحصد بطاقة التأهل لاولمبياد لوس أنجلوس.

وأضاف الدسوقي، أن تلك الميدالية هي حافز جديدللاعب لحصد ميدالية اولمبية في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وتابع عبدالرحمن من أكثر الاعبين الناجحين الذين توليت تدريبهم بجانب أنه بمثابة ابن لي .

وواصل اتمني يحصد أولمبية أخري في أولمبياد لوس أنجلوس مثل أولمبياد الشباب 2018.

وأشار إلى أنه بعد دخول منافسات 50 م فراشة المنافسات الأولمبية أصبح لدينا أمل في حصد ميداليتين اولمبيتين الأولي لفريدة عثمان والثانية لعبد الرحمن سامح.

واختتم محمد الدسوقي تصريحاته، أوجه الشكر للمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة على الدعم الكبير الذي يقدمه للاعبي المنتخب بشكل عام ولي بشكل خاص