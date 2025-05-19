شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي بن حمودة على رادار البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

دخل التونسي محمد علي بن حمودة مهاجم فريق غزل المحلة، دائرة اهتمامات البنك الأهلي، لدعم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، وذلك بعد تألق اللاعب التونسي مع الفريق المحلاوي خلال الموسم الجاري.

وانضم محمد علي بن حمودة إلى فريق غزل المحلة في بداية الموسم الجاري، حيث شارك صاحب الـ 26 عاماً في 23 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى، استعداداته اليوم الاثنين للقاء القادم أمام مودرن سبورت في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ويلتقي البنك الأهلي مع مودرن سبورت في الثامنة مساء غد، الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز البنك الأهلي بثنائية نظيفة.

وكان البنك الأهلي خسر في المباراة الماضية بالدوري أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، كما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

ويتبقى للبنك الأهلي مباراتان فقط في الموسم الجاري أمام، المصري يوم السبت المقبل، فيما يختتم البنك الأهلي مبارياته بمواجهة بتروجت يوم الجمعة الموافق 30 مايو الجاري.