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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 19 مايو 2025 04:05 م
شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين، 19 مايو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،رضا سليم يفاضل بين أكثر من عرض خارجي للرحيل عن الأهلي فى الصيف،الجزائري فريد الملالي يطلب مليون دولار للانتقال للزمالك.
يحسم اتحاد الكرة ، خلال اجتماعه غدا الثلاثاء مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز، مصير زيادة عدد الأجانب فى الموسم الجديد، بعد مطالبة أكثر من نادٍ بزيادة العدد إلى 6 لاعبين أجانب فى القائمة بدلا من 5 ، وهو ما سيتم التطرق له فى جلسة الغد لحسمه بشكل نهائي.
يخطط مسئولي النادي الأهلي لمفاتحة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق لتمديد تعاقده مبكراً ضمن خطة تحصين ضد الإغراءات الخليجية بعدما تلقي اللاعب عرض مغري من أحد الأندية السعودية خلال الفترة الماضية.
استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل التعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق عقب أخر مباراة للأهلي في بطولة الدوري، خاصة أن المارد الأحمر يحتاج نقطة واحدة من أجل التتويج بالدوري.
وافق اتحاد الكرة على مشاركة منتخب الشباب تحت 20 عاما ، بقيادة أسامة نبيه ، في الدورة الودية الدولية التي تقام بالقاهرة بمشاركة عدة منتخبات عالمية على رأسها البرازيل وكولومبيا وكوريا الجنوبية، وذلك بعد تأهل المنتخب لبطولة كأس العالم في تشيلى سبتمبر المقبل.
يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى اليوم، الإثنين، استعداداته لمواجهة الطلائع المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات إياب دور الثمانية ببطولة كأس عاصمة مصر، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبى على ستاد الاسماعيلية.
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