7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين، 19 مايو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،رضا سليم يفاضل بين أكثر من عرض خارجي للرحيل عن الأهلي فى الصيف،الجزائري فريد الملالي يطلب مليون دولار للانتقال للزمالك.

الجزائري فريد الملالي يطلب مليون دولار للانتقال للزمالك كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن المطالب المالية للجزائري فريد الملالى لاعب فريق أنجيه الفرنسي، والذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم، من أجل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، خاصة بعدما تم عرض اللاعب على لجنة التخطيط ولقى استحسان أعضاء اللجنة نظرًا لمستواه وإمكانياته العالية.

رضا سليم يفاضل بين أكثر من عرض خارجي للرحيل عن الأهلي فى الصيف يفاضل المغربي رضا سليم لاعب الاهلي ووكيل أعماله بين أكثر من عرض خارجي للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد الاستقرار على رحيل اللاعب عن الأهلي الموسم المقبل، لصعوبة قيده في قائمة الموسم الجديد، حيث يغيب عن الفريق الأحمر منذ فترة طويلة ولن يكون متاحا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

يحسم اتحاد الكرة ، خلال اجتماعه غدا الثلاثاء مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز، مصير زيادة عدد الأجانب فى الموسم الجديد، بعد مطالبة أكثر من نادٍ بزيادة العدد إلى 6 لاعبين أجانب فى القائمة بدلا من 5 ، وهو ما سيتم التطرق له فى جلسة الغد لحسمه بشكل نهائي.

يخطط مسئولي النادي الأهلي لمفاتحة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق لتمديد تعاقده مبكراً ضمن خطة تحصين ضد الإغراءات الخليجية بعدما تلقي اللاعب عرض مغري من أحد الأندية السعودية خلال الفترة الماضية.

استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل التعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق عقب أخر مباراة للأهلي في بطولة الدوري، خاصة أن المارد الأحمر يحتاج نقطة واحدة من أجل التتويج بالدوري.

وافق اتحاد الكرة على مشاركة منتخب الشباب تحت 20 عاما ، بقيادة أسامة نبيه ، في الدورة الودية الدولية التي تقام بالقاهرة بمشاركة عدة منتخبات عالمية على رأسها البرازيل وكولومبيا وكوريا الجنوبية، وذلك بعد تأهل المنتخب لبطولة كأس العالم في تشيلى سبتمبر المقبل.

يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى اليوم، الإثنين، استعداداته لمواجهة الطلائع المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات إياب دور الثمانية ببطولة كأس عاصمة مصر، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبى على ستاد الاسماعيلية.