شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائي سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الاثنين الجولة الرابعة من مباريات نصف نهائي دورى كرة السلة رجال، حيث يلتقى الأهلى مع الزمالك كما يلتقى الاتحاد السكندرى مع سبورتنج في منافسات نفس الجولة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بدورى السلة

تقام مباريات نصف نهائي دورى السلة بالصالة الرئيسية ببرج العرب بالاسكندرية، حيث تقام مباراة الاهلى والزمالك فى السادسة مساء بينما يلتقى الاتحاد وسبورتنج فى التاسعة مساء اليوم أيضا

نتائج الجولات الثالث السابقة

شهدت نتائج الجولات السابقة فوز الاهلى فى مباراتين مقابل مباراة للزمالك، وكذلك فوز الاتحاد على سبورتنج بنفس عدد المباريات واصبحت النتيجة حتى الان2-1 الأهلي و2-1 للاتحاد

نظام البطولة والفريق المتأهلة

ومن المقرر ان تحسم تلمباراة الرابعة اليوم الفريق المتأهل للدور النهائي حيث ان الفريق القتئز فى اكثر عدد من المباريات يتأهل للدور التالى، وحال فوز الاهلى والاتحاد يصعدا للنهائي ، وحال فوز الزمالك و سبورتنج يتم اللجوء لمباراة خامسة ، وحال اللحوء اليها ستقام غد الثلاثاء

وتشهد المباريات حضور جماهيرى بعدد 2000 مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.