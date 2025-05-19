شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسدد 2 مليون يورو فى 5 أيام لإنهاء أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الزمالك، فى إنهاء ملف إيقاف القيد عن طريق سداد مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للفريق الكروى.

مجلس الزمالك أنهى أزمة مستحقات الثنائى بوطيب وباتشيكو بعد عناء شديد من هذا الملف، حيث كان يمثل عائق شديد أمام المجلس فى ظل عقوبات إيقاف القيد التى كانت توقع على الفريق بسبب تلك المستحقات.

ورغم ضخامة المبلغ إلا أن الزمالك نجح فى سداد ما يقرب من ميلون يورو لخالد بوطيب يوم الخميس الماضى، ثم أرسل اليوم الاثنين، مستحقات باتشيكو البالغة ما يقرب من مليون يورو ايضًا، لينهى تلك الأزمة فى 5 ايام، ويسدل الستار على ملف ضخم من ضمن الملفات.

وأصبح الزمالك يترقب فى الوقت الحالى قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد، حتى يتمكن الزمالك من إبرام صفقاته استعدادًا للموسم المقبل.