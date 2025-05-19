تضاؤل فرص لحاق مصطفى فتحي بمواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - تتضاءل فرص لحاق مصطفى فتحي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، بمواجهة فريقه أمام صنداونز، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب عدم الجاهزية الطبية.

ويعانى مصطفى فتحى من شد في العضلة الأمامية تعرض لها قبل مواجهة البنك الأهلى فى الدورى، ويواصل اللاعب حاليًا الخضوع لبرنامج تأهيلى على أمل تجهيزه لمواجهة العودة أمام صنداونز فى القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب يوم 24 مايو فى ملعب لوفتس فيرسفيلد الساعة 4 مساء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو في ملعب الدفاع الجوي الساعة 7 مساء.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويدير السوداني محمود إسماعيل مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، ويعاونه كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما رابعا وللفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.

أما مباراة الإياب يتولى إدارتها الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.