شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن غياب عبد الله السعيد عن معسكر الزمالك بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

يغيب عبد الله السعيد نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن معسكر فريقه الذى إنطلق بالإسماعيلية و يستمر حتى مساء الأربعاء القادم وسط مخاوف جماهيرية خاصة أن اللاعب لم يجدد تعاقده حتى الأن .

ج..قال مصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أزمة تجديد تعاقد عبد الله السعيد وراء تغيب اللاعب عن المعسكر، حيث لم يتم حسم ملف تجديد اللاعب حتى الوقت الحالى، ولم يتم الموافقة على مطالبه المادية التى حددها من أجل الموافقة على التجديد.

ج..كلف مجلس إدارة نادى الزمالك ، الثنائى عمرو الجناينى وحازم إمام، عضوا لجنة التخطيط بالنادى بإنهاء ملف تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم ،ومن المقرر أن يكون الجناينى وإمام مسئولين عن تجديد التعاقدات ، بينما أحمد حسام ميدو عن الصفقات الجديدة.

ج..رفع مسئولو نادى الزمالك قيمة العرض المالى المقدم إلى عبد الله السعيد لاعب الفريق، لتجديد عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، في ظل تمسك الأبيض باستمرار اللاعب بين صفوفه، حيث رصد الزمالك مبلغ 30 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب عن الموسم الواحد.

ج..كان عبد الله السعيد طلب 70 مليون جنيه لتجديد عقده لمدة موسمين، بالإضافة إلى منحة التعاقد، بما يوازى 35 مليون في الموسم، وتمسك السعيد بمطالبه المالية، ومنح الإدارة مهلة حتى نهاية الموسم لحسم موقفهم سواء بالموافقة أو الرفض. س.. هل عبد الله السعيد يمتلك عروض أخرى بالدورى المصرى؟

ج..تلقى عبد الله السعيد لاعب نادى الزمالك، عرضين من ناديين بالدورى المصرى الممتاز تحسبا لفشل مفاوضات التجديد له والبقاء بقميص القلعة البيضاء فى الموسم الجديد، وهما المصري البورسعيدى وسيراميكا.

ويرفض عبد الله السعيد البت فى العروض التى وصلته سواء من داخل مصر أو فى الخارج وتحديدا من الدورى الليبى لحين حسم مصيره النهائى مع نادى الزمالك.