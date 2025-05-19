شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منفذ الإعلان المسيء من إحدى شركات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الإثنين ببلاغ إلى النائب العام ضد الشركة المنفذة للإعلان المسيء لنادي الزمالك وجماهيره والخاص بإحدى شركات الاتصالات.

وسبق وتقدم الزمالك أمس ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة الاتصالات صاحبة الإعلان المسيء.

الزمالك يتقدم بشكوى ضد إعلان شركة اتصالات ويتهمه بإثارة التعصب بين الجماهير

وتقدم نادي الزمالك اليوم أيضاً بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد نفس احدى شركات الاتصالات وضد الشركة المنفذه للإعلان المسئ لوأد الفتن ونزع فتيل الأزمة قبل إشتعالها بين الجماهير ودرءاً لإنتشار التعصب والفوضى والعنف والروح غير الرياضية بين جماهير الكرة المصرية.

وطالب الزمالك في شكواه بـ وقف بث وإذاعة الإعلان موضوع هذه الشكوى، مع إحالة المشكو فى حقهما للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن ما تضمنه ذلك الإعلان من جرائم عدة.