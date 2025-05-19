شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ووداد سمارة المغربى فى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره وداد سمارة المغربى عصر اليوم، الإثنين، فى ختام مواجهاته بدور المجموعات ببطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى.

موعد مباراة الزمالك ووداد سمارة

تقام مباراة الزمالك مع وداد سمارة المغربى فى تمام الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة .

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بعد الفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20 أمس .

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني.