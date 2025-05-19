بيراميدز يصعّد دوليًا وعبدالغني يرد.. "المحكمة الرياضية لن تنصفكم"

الشارقة - اميمة ياسر - في تصعيد غير مسبوق، أعلن نادي بيراميدز لجوءه إلى جهات رياضية دولية، من بينها المحكمة الرياضية الدولية، اعتراضًا على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بالتراجع عن خصم ثلاث نقاط من غريمه الأهلي، بعد غيابه عن مباراة القمة أمام الزمالك.

وأكدت مصادر مطلعة أن بيراميدز أرسل خطابات رسمية إلى هيئات دولية، مطالبًا بتجميد إعلان بطل الدوري المصري الممتاز، إلى حين النظر في الشكاوى المقدمة، والتي تستند إلى لائحة المسابقة التي تنص على خصم ثلاث نقاط من الفريق المنسحب، في نهاية الموسم.

ويرى بيراميدز أن قرار رابطة الأندية باعتبار الأهلي "مهزومًا" فقط دون اعتباره "منسحبًا" يُخلّ بمبدأ العدالة ويهدد نزاهة المنافسة، خاصة مع اشتداد الصراع على اللقب في الجولات الأخيرة.

وفي المقابل، وجّه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، صدمة قوية لبيراميدز، مؤكدًا خلال ظهوره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" أن المحكمة الرياضية الدولية على الأرجح سترفض الشكوى.

وقال عبدالغني: "الأندية كلها وقعت على اللائحة بداية الموسم، وبالتالي المحكمة الرياضية لن تتدخل في قرارات الرابطة."

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على علم بعدم تطبيق بعض لوائحه بشكل كامل في بعض المسابقات المحلية، لكنه لا يعترض طالما هناك توافق داخلي بين الأندية والاتحاد المحلي.

ويأتي هذا الجدل الكبير قبل جولة واحدة من نهاية الدوري، حيث يتصدر الأهلي جدول الترتيب بـ55 نقطة، يليه بيراميدز بـ52 نقطة، في سباق محتدم قد تحسمه تفاصيل قانونية لا كروية فقط.