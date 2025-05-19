فاريولي يستقيل من منصبه مدربا لأياكس بسبب "تضارب الرؤى"

الرياص - اسماء السيد - لاهاي : استقال مدرب أياكس امستردام الهولندي لكرة القدم الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي الإثنين من منصبه، عقب خسارة فريقه اللقب أمام الغريم التقليدي أيندهوفن بعد نهاية موسم كارثية على صعيد النتائج.

ووصف المدرب الشاب البالغ 36 عاما استقالته بـ "المخيبة للآمال".

وتوّج أيندهوفن بطلا للدوري الاحد بعدما فرّط اياكس بتقدمه بفارق 9 نقاط لينهار في السباق الأخير قبل 5 مراحل من النهاية، حيث تعرض لهزيمتين وتعادل في مثلهما.

أفاد اياكس في بيانه "قرر فرانتشيسكو فاريولي مغادرة أياكس بعد دراسة متأنية".

وأضاف "أبلغ المدرب مجلس إدارة النادي بقراره".

وعلى الرغم من أن فاريولي نجح في إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات عندما تولى المسؤولية في أيار/مايو الماضي، بعدما كان أياكس مهددا بالهبوط خلال موسم 2023 2024، إلا أنه عزا استقالته إلى تضارب الرؤى بينه وبين مجلس إدارة النادي حول كيفية المضي قدما.

قال مدرب نيس الفرنسي السابق في بيان نشره أياكس عبر موقعه الرسمي "أنا والإدارة نتفق على أهداف مشتركة لمستقبل أياكس، لكن لدينا رؤى مختلفة وجداول زمنية مختلفة حول كيفية عملنا لتحقيق هذه الأهداف".

واضاف "نظرا لهذه الاختلافات في مبادئ وأسس المشروع، أشعر في أعماق قلبي أن هذه هي اللحظة الأمثل للانفصال".

بدا المدير الفني لأياكس أليكس كروس غير سعيد برحيل فاريولي بعد عام واحد فقط من عقده الممتد لثلاث سنوات، قائلا "أجد هذا الأمر مخيبا للآمال".

وأضاف "لقد كان فرانتشيسكو وجهازه الفني عونا كبيرا لنا".

وتابع "لقد كان موسما حافلا باللحظات التي لا تُنسى، وحققنا هدفنا: التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

وأضاف كروس أن الرحيل المفاجئ لفاريولي، أول مدرب غير هولندي في أياكس منذ الدنماركي مورتن أولسن عام 1998، طرح العديد من المشكلات.