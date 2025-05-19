شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصل على حق تنظيم بطولة دولية للكيك بوكسينج ودورة للمدربين والحكام أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، نائب رئيس الاتحاد العربي والبحر المتوسط للكيك بوكسينج، أن مصر حصلت على حق تنظيم بطولة دولية تقام في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر المقبل.

أضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن إقامة البطولة الدولية على أرض مصر سوف يكون حدث سنوي يتم تنظميه بمشاركة كافة دول العالم حيث سيكون ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي تقديرا لمكانة مصر في الرياضة وخاصة في الكيك بوكسينج.

تابع محمد صبيح أنه تم أيضا الحصول على حق تنظيم مصر للدورة الدولية للمدربين والحكام نهاية سبتمبر القادم 2025، بمشاركة جميع المدربين والحكام حول العالم لاعتماد درجاتهم الفنية على أرض مصر.

كشف نائب رئيس الاتحاد العربي والبحر المتوسط للكيك بوكسينج، أن فور عرض ملف مصر لاستضافة البطولة الدولية والدورة الدولية للمدربين والحكام حصلت على الموافقة بالإجماع على استضافة ذلك الحدثين الأمر الذي يضع الاتحاد في تحدي كبير من أجل الخروج بتنظيم مشرف يليق بمكانة مصر بين دول العالم في مجال الرياضة.

اختتم محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، نائب رئيس الاتحاد العربي والبحر المتوسط للكيك بوكسينج، أنه سيتم نشر تعليمات وشروط المشاركة بالدورة الدولية للمدربين والحكام المصريين والأجانب حتى تكون متاحة للجميع بفترة كافية من أجل الاشتراك.