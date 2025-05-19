شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الاسكواش للاعبين بعد التتويج ببطولة العالم: أنتم قدوة في الإصرار والان مع تفاصيل الخبر

أعربت آمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، عن سعادتها بتتويج الأبطال المصريين ببطولة العالم للاسكواش، التى استضافتها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وكتبت الطرابلسي عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: فخر وسعادة تغمر القلوب ونحن نشاهد أبطال وبطلات مصر – رجالًا وسيدات – يتألقون في بطولة العالم للمحترفين، ويرفعون علم بلدنا عاليًا وسط تصفيق العالم كله. أنتم مش بس حققتوا إنجازات، أنتم زرعتوا فينا أمل، وأكدتوا إن المصري وقت الجد دايمًا بيثبت إنه قد التحدي.

أضافت: رجالنا الأبطال… سيداتنا العظيمات… أنتم قدوة في الإصرار والشرف، وصورة مشرفة لمصر في أبهى صورها. شرفتونا، أسعدتونا، وخلّيتوا كل مصري يفتخر إنه من بلدكم. شكرًا من القلب يا أبطال مصر.



آمنة الطرابلسي

وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على مواطنه علي فرج بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-3.

وفي منافسات السيدات، فازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.